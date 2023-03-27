В Челябинской области задержали водителя, который сбил ребенка и скрылся

В Челябинской области задержали водителя, который сбил 7-летнюю девочку на велосипеде и скрылся, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального УГИБДД.

Днем 26 марта в селе Устиново по улице Молодежной. Водитель автомобиля УАЗ, не имея права управления транспортными средствами, по предварительным данным, совершил наезд на юную велосипедистку и скрылся. Девочка получила травмы.

Водителя задержали в этот же день. В результате освидетельствования на состояние опьянения содержания паров этанола в выдыхаемом воздухе составило 0,862 мг/л. На мужчину возбуждены административные дела.