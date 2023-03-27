Тюменская область, несмотря на санкции, продолжает наращивать экспорт

Тюменская область, несмотря на санкции, продолжает наращивать экспорт. Его объем в 2022-м вырос в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Большая часть этого объема приходится на несырьевые неэнергетические товары. Регион поставляет на зарубежные рынки минеральные продукты, оборудование и транспортные средства. Число тюменских предприятий-экспортеров увеличилось более чем на четверть. Выросла роль малого и среднего бизнеса. На окружном этапе всероссийского конкурса "Экспортер года" три тюменских предприятия были признаны лучшими в Уральском федеральном округе.

"Главное сейчас – не останавливаться на достигнутом. Необходимо выходить на новые рынки, развиваться. Мы готовы в этом помочь", - прокомментировал успехи тюменских бизнесменов глава региона Александр Моор в своем telegram-канале.

Добавим также, что индекс промышленного производства в Тюменской области за январь 2023 года вырос на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Темпы роста отмечены в производстве: машин и оборудования — в 5,4 раза, прочих транспортных средств и оборудования — на 30,5%, лекарственных средств — на 29,3%, компьютеров, электронных и оптических изделий — на 21,1%, пищевых продуктов — на 12,2%, нефтепродуктов — на 11,8%.

Индекс обрабатывающих производств вырос на 10,1%. Металлургическое производство выросло на 19,2%.

Показатели, достигнутые в регионе, соответствуют общероссийской тенденции, о которой говорил Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.