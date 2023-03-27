Тюменская область, несмотря на санкции, продолжает наращивать экспорт

27 Марта 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кадыров раскритиковал мобилизованных

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Тюменская область Уральский ФО
Фото: ВладТайм

Тюменская область, несмотря на санкции, продолжает наращивать экспорт

Тюменская область, несмотря на санкции, продолжает наращивать экспорт. Его объем в 2022-м вырос в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Большая часть этого объема приходится на несырьевые неэнергетические товары. Регион поставляет на зарубежные рынки минеральные продукты, оборудование и транспортные средства. Число тюменских предприятий-экспортеров увеличилось более чем на четверть. Выросла роль малого и среднего бизнеса. На окружном этапе всероссийского конкурса "Экспортер года" три тюменских предприятия были признаны лучшими в Уральском федеральном округе.

"Главное сейчас – не останавливаться на достигнутом. Необходимо выходить на новые рынки, развиваться. Мы готовы в этом помочь", - прокомментировал успехи тюменских бизнесменов глава региона Александр Моор в своем telegram-канале.

Добавим также, что индекс промышленного производства в Тюменской области за январь 2023 года вырос на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Темпы роста отмечены в производстве: машин и оборудования — в 5,4 раза, прочих транспортных средств и оборудования — на 30,5%, лекарственных средств — на 29,3%, компьютеров, электронных и оптических изделий — на 21,1%, пищевых продуктов — на 12,2%, нефтепродуктов — на 11,8%.

Индекс обрабатывающих производств вырос на 10,1%. Металлургическое производство выросло на 19,2%.

Показатели, достигнутые в регионе, соответствуют общероссийской тенденции, о которой говорил Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.

Теги: экспорт, объем, санкции



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети