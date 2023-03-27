В Петербурге женщина заявила в полицию о групповом изнасиловании, которое ей приснилось

В Санкт-Петербурге женщина приняла за реальность свой сон, в котором ее изнасиловали трое мужчин.

"14.01.2023 года в 03 часа 17 минут <…> совершила заведомо ложный вызов полиции и скорой медицинской помощи через оператора 112, сообщив, что ее изнасиловали трое мужчин. При проверке сообщения указанная информация не подтвердилась", - процитировали протокол в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

В материалах дела указано, что женщина призналась в ложности вызова. Когда приехала "скорая помощь", она поняла, что "произошедшее" ей приснилось и полицию вызывать было преждевременно.

В мировой суд дама, возраст которой не уточняется, не явилась. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере тысячи рублей.