Путин наградил мальчика, пострадавшего во время атаки диверсантов в Брянской области, медалью "За отвагу"

Президент Владимир Путин подписал указ о присуждении различных госнаград. Среди тех, кто их получил, - раненый украинскими диверсанатми мальчик Федор из Брянской области.

Документ опубликован на портале правовой информации. Мальчика наградили "за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга".

Напомним, 10-летний Федор при обстреле смог помочь двум девочкам, ехавшим в школу с ним в одном автомобиле. Сам ребенок пострадал и был доставлен в больницу. У него между ребер остался осколок.