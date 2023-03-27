21 контейнеровоз строят на астраханской верфи

27 Марта 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кадыров раскритиковал мобилизованных

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Астраханская область
Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

21 контейнеровоз строят на астраханской верфи

Министерство промышленности, торговли и энергетики Астраханской области получило подтверждение от Минпромторга РФ о планах строительства до 2027 года на верфях региона серии контейнеровозов для работы на Каспийском море - в рамках программы льготного лизинга гражданских судов водного транспорта, утвержденной распоряжением правительства РФ, сообщает пресс-служба правительства региона.

Четыре таких судна уже возводят на АО «Судостроительный завод «Лотос» (Астраханская область, управляющая компания - Южный центр судостроения и судоремонта, входит в «Объединенную судостроительную корпорацию», ОСК). 

ОСК и «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) в декабре 2022 года заключили контракт на строительство четырех контейнеровозов для Каспия. «Срок строительства достаточно короткий, - прокомментировал министр промышленности, торговли и энергетики Астраханской области Илья Волынский. - Два планируется сдать в 2024 году, еще два — в 2025-м. Наши каспийские соседи уже интересуются этим проектом».

каспий, астраханская верфь, морские суда(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

«Лотос» с использованием импортозамещающих технологий строит суда, конструктивно адаптированные к условиям Каспия, они могут вместить 530 контейнеров. Это первый российский проект универсального сухогруза-контейнеровоза, который может перевозить контейнеры международного стандарта, в том числе рефрижераторные. Преимуществом этих судов будет универсальность. Кроме контейнеров, они смогут перевозить в двух трюмах любые виды сухих грузов, в том числе зерно, лес, пиломатериалы, генеральные грузы. Суда будут иметь большую вместимость по негабаритным грузам.

таможня таможенный терминал контейнеры(2016)|Фото: Накануне.ru

Габариты каспийского контейнеровоза соответствуют классу «Волго-Дон макс». Они смогут эксплуатироваться в морских районах, а также на внутренних водных путях России с учетом ограничений по габаритам и осадке. Их пропульсивная установка состоит из двух среднеоборотных дизелей по 1200 кВт и 2 винто-рулевых колонок отечественного производства центра судостроения «Звездочка» (входит в ОСК).

Теги: астраханская верфь, контейнеровоз, каспий, оэз лотос, рефрижераторы



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети