21 контейнеровоз строят на астраханской верфи

Министерство промышленности, торговли и энергетики Астраханской области получило подтверждение от Минпромторга РФ о планах строительства до 2027 года на верфях региона серии контейнеровозов для работы на Каспийском море - в рамках программы льготного лизинга гражданских судов водного транспорта, утвержденной распоряжением правительства РФ, сообщает пресс-служба правительства региона.

Четыре таких судна уже возводят на АО «Судостроительный завод «Лотос» (Астраханская область, управляющая компания - Южный центр судостроения и судоремонта, входит в «Объединенную судостроительную корпорацию», ОСК).

ОСК и «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) в декабре 2022 года заключили контракт на строительство четырех контейнеровозов для Каспия. «Срок строительства достаточно короткий, - прокомментировал министр промышленности, торговли и энергетики Астраханской области Илья Волынский. - Два планируется сдать в 2024 году, еще два — в 2025-м. Наши каспийские соседи уже интересуются этим проектом».

«Лотос» с использованием импортозамещающих технологий строит суда, конструктивно адаптированные к условиям Каспия, они могут вместить 530 контейнеров. Это первый российский проект универсального сухогруза-контейнеровоза, который может перевозить контейнеры международного стандарта, в том числе рефрижераторные. Преимуществом этих судов будет универсальность. Кроме контейнеров, они смогут перевозить в двух трюмах любые виды сухих грузов, в том числе зерно, лес, пиломатериалы, генеральные грузы. Суда будут иметь большую вместимость по негабаритным грузам.

Габариты каспийского контейнеровоза соответствуют классу «Волго-Дон макс». Они смогут эксплуатироваться в морских районах, а также на внутренних водных путях России с учетом ограничений по габаритам и осадке. Их пропульсивная установка состоит из двух среднеоборотных дизелей по 1200 кВт и 2 винто-рулевых колонок отечественного производства центра судостроения «Звездочка» (входит в ОСК).