27 Марта 2023
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

На Урале за выходные люди трижды проваливались под лед

В минувшие выходные на водоемах Свердловской области произошло сразу три инцидента, в результате которых люди проваливались под лед. Об этом сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

Первый случай произошел 25 марта на территории городского округа Заречный на акватории Белоярского водохранилища. Под лед провалились два рыбака. Вытаскивать любителей рыбалки ранней весной пришлось силами "Центра спасения". Мужчинам помогли добраться до берега.

Аналогичный случай произошел 26 марта, но уже на территории Кировградского городского округа на акватории Нейво-Рудянского водохранилища. На помощь двум рыбакам пришли неравнодушные очевидцы.

Последний из инцидентов также случился 26 марта. На следующий день после рыбаков на акватории Белоярского водохранилища под лед ушел водитель снегохода. Специалисты "Центра спасения" и "Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России" вытащили пострадавшего и доставили на берег.

Спасатели просят свердловчан быть предельно осторожными. Помните, несоблюдение правил поведения на воде может привести к трагическому исходу!

Теги: лед, водоем, рыбак, МЧС



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