В Россию едут первые иранские легковые автомобили

В Россию направляется первая партия иранских легковых автомобилей производства концерна Saipa. Российский дистрибьютор уже оплатил машины. По планам компании "Бест Моторс", в первый год продаж в России должны открыться 120 дилерских центров, где можно будет купить и обслужить автомобиль.

"Между дилерскими центрами должно быть не более 150 километров с сервисным обслуживанием. Все они будут обеспечены запчастями и расходниками", - сказал журналистам директор по стратегическому развитию компании "Бест Моторс" Евгений Чижов. Приоритетной территорией для открытия центров будет европейская часть страны – от Калининграда до Урала.

Директор по международным отношениям компании "Бест Моторс" Ирина Лапкина сравнила ситуацию в Иране с российской: государство также раньше закупало европейские, японские и корейские автомобили, но после ввода санкций было вынуждено налаживать собственное производство. Затем на иранский рынок пригласили китайских производителей, которые быстро стали монополистами, Иран смог сохранить свое производство только в бюджетном сегменте.