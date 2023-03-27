В Минстрое посоветовали не ждать снижения цен на жилье в России

Снижения цен на жилье в России при нынешних условиях в строительной отрасли ждать не стоит, заявил замглавы Минстроя Никита Стасишин.

Замминистра призвал аналитиков не вводить покупателей жилья в заблуждение.

"Сегодня, на мой взгляд, идеальный баланс цены и способов улучшения жилищных условий", - цитирует ТАСС Стасишина.

По данным "Домклика", стоимость одного квадратного метра в новостройке в РФ снизилась на 7% в феврале 2023 года до 112 тыс. кв. м по сравнению с январем 2023 года.