27 Марта 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

В Минстрое посоветовали не ждать снижения цен на жилье в России

Снижения цен на жилье в России при нынешних условиях в строительной отрасли ждать не стоит, заявил замглавы Минстроя Никита Стасишин.

Замминистра призвал аналитиков не вводить покупателей жилья в заблуждение.

"Сегодня, на мой взгляд, идеальный баланс цены и способов улучшения жилищных условий", - цитирует ТАСС Стасишина.

По данным "Домклика", стоимость одного квадратного метра в новостройке в РФ снизилась на 7% в феврале 2023 года до 112 тыс. кв. м по сравнению с январем 2023 года.

Теги: жилье, цены, россия



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