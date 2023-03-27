27 Марта 2023
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Происшествия Свердловская область Пермский край
Фото: УГИБДД по Свердловской области

На трассе "Пермь – Екатеринбург" из-за уснувшего водителя произошло серьезное ДТП

В понедельник на трассе "Пермь – Екатеринбург" произошло серьезное ДТП. Есть жертвы.

Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД по Свердловской области, все случилось на 188 км автодороги: предварительно установлено, что водитель "Мерседеса", двигаясь в сторону Екатеринбурга, уснул за рулем и выехал на встречную полосу. Там иномарка столкнулась с грузовым автомобилем "Исудзу", который отбросило на стоящий на обочине грузовик "Ман".

В результате ДТП погибла девушка 2000 года рождения, пассажирка "Мерседеса". Как уже выяснили в Госавтоинспекции, она находилась на заднем сидении иномарки и не была пристегнута ремнем безопасности.

ДТП на трассе "Пермь - Екатеринбург"(2023)|Фото: УГИБДД по Свердловской области

Всего в момент ДТП в "Мерседесе" находились пять человек, водитель и еще три пассажира получили травмы. Установлено, что пострадавшие пассажиры также не были пристегнуты ремнями безопасности. Кроме этого, травмы получил водитель "Исудзу".

Известно, что в "Мерседесе" ехали жители Екатеринбурга, которые возвращались из Пермского края. Водитель оказался трезв, имеет стаж за рулем в 30 лет.

ДТП на трассе "Пермь - Екатеринбург"(2023)|Фото: УГИБДД по Свердловской области

Как добавили в Госавтоинспекции, в настоящее время на месте работают сотрудники полиции, медики и спасатели. Движение на участке затруднено, ГИБДД организовано реверсивное движение.

Теги: трасса, водитель, ДТП, Пермь, Екатеринбург



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