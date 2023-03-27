Эксперт рассказал об идеологических манипуляциях ChatGPT

Известный американский ChatGPT идеологически заряжен левацкой повесткой и "без стеснения" манипулирует информацией, выдавая ее даже за цитаты. Об итогах своего общения с чат-ботом рассказал председатель Межрегиональной общественной организации "За права семьи" юрист Павел Парфентьев.

Он спросил ИИ, кто до Томаса Мальтуса высказывал идеи контроля рождаемости. Бот выдал обширный перечень, в который, в частности, входили Августин Блаженный и Фома Аквинский - одни из самых авторитетных мыслителей Западной цивилизации в течение многих веков. Будт бы они выражали обеспокоенность ростом населения и предлагали его регулировать. Когда эксперт попросил привести конкретные цитаты, ИИ их привел - якобы из их самых известных трудов "О граде Божьем" Августина и "Суммы теологии" Фомы. Но в указанных местах этих цитат не оказалось.

Когда это было указано, бот тут же извинился и заявил, что Августин действительно писал о проблеме контроля численности населения, но его взгляды на этот вопрос были более тонкими и сложными, чем можно передать в одном предложении.

"В целом Августин считал, что рост населения является естественным и желательным аспектом человеческой жизни, но он также признавал потенциальную опасность перенаселения и истощения ресурсов. Он считал, что правители должны стремиться сбалансировать потребности населения с имеющимися ресурсами, а отдельные люди должны проявлять благоразумие и самоограничение в вопросах воспроизводства", - заявил ИИ.

Когда Парфентьев потребовал привести конкретную цитату, бот снова привел ее со ссылкой. Но и этой "цитаты" у Августина тоже не оказалось. "Цитата" была просто сгенерирована ботом. Ему снова было указано на это, и он снова извинился, признав, что приведенных строк у Августина и Фомы нет.

Парфентьев все же потребовал от бота отчета, откуда он дважды взял "цитаты" отцов католической церкви о контроле рождаемости. На что бот ответил, что… не помнит. Налицо идеологические манипуляции в угоду современной глобалистской повестке о якобы необходимости сокращения численности населения, подчеркнул эксперт.