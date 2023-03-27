27 Марта 2023
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Фото: vk.com/sa.salmin

В Госдуме раскритиковали мэра Оренбурга за слова об анонимных комментаторах

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина обратилась к губернатору Оренбургской области Денису Паслеру. Поводом стало высказывание мэра столицы региона Сергея Салмина, который высказал суждение об ответственности за свои слова. Ранее в интервью политик заявил, что "с приходом социальных сетей и гаджетов выросло целое поколение, которое за свои слова не получали ни разу в морду".

"Считаю подобные высказывания неприемлемыми, дискредитирующими государственную и муниципальную власть, и не совместимыми с должностью главы города, в связи с тем, что такое поведение является проявлением неуважения к нашим гражданам. Обратилась к губернатору Оренбургской области Денису Паслеру с просьбой дать оценку высказыванием мэра города Оренбурга и принять меры, в соответствии с законодательством РФ", - написала депутат Останина в своем telegram-канале.

Высказывание мэра наделало столько шума, что администрации пришлось официально высказываться по этому поводу. В администрации города сообщили РИА Новости, что слова, растиражированные СМИ, выдернуты из контекста.

"Салмин говорил об анонимных каналах, анонимных комментаторах, которые позволяют себе оскорбления, не называя себя и избегая ответственности за это. Он не говорил, кого надо или не надо. А лишь о людях, которые позволяют себе писать гадости и грубости, спрятавшись за фейковыми аккаунтами", - сообщили в мэрии.

Теги: Сергей Салмин, Оренбург, мэр



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