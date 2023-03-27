Россия не нуждается в китайском рисе - РЗС

Россия не нуждается в импорте китайского или любого другого иностранного риса, поэтому вряд ли станет рынком для сбыта зерна из КНР, несмотря на политическое стремление к интенсификации торговли.

В Российском зерновом союзе вообще считают, что рис "психологически неадекватно оценивается", вокруг него создается ажиотаж, как когда-то вокруг гречки, которая имеет не такой уж большой вес в потребительской корзине россиянина.

"В прошлом году мы упали с 1,1 млн тонн до 960 тыс. тонн (сбора риса – прим. ред). Но в последние годы мы излишки активно вывозили. А потребление внутри страны составляет не более 1 млн тонн, включая длиннозерный рис, который мы традиционно импортируем. Так что никакой дефицит нам не грозит. Тема сильно перегрета и не заслуживает внимания", - сказал журналистам глава РЗС Аркадий Злочевский.