Глава Екатеринбурга наградил военного хирурга двухнедельным отпуском в санатории

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов отметил успехи полковника медицинской службы Николая Николаевича, подарив ему сертификат на двухнедельный курс лечения в санатории. Об этом градоначальник написал в своих соцсетях.

По словам Орлова, Николай Николаевич с первого дня сражался с солдатами плечом к плечу, проведя в зоне СВО 10 месяцев. Все это время на переднем крае он оказывал бойцам хирургическую помощь, будучи иногда под обстрелом противника. Помогая раненым и вдохновляя личным примером молодых врачей и медсестер, уралец спас множество жизней.

"Докторам тоже нужен отдых, тоже нужна реабилитация. 10 месяцев на фронте – это не шутки. Поэтому я был очень рад исполнить почетную миссию – вручить Николаю Николаевичу сертификат на двухнедельный курс лечения. Вместе с супругой он сможет отправиться на санаторное лечение в Железноводск. С оплатой проезда до места лечения и обратно. Это, так сказать, "первая ласточка": при поддержке благотворителей в ближайшее время мы вручим ещё несколько подобных сертификатов екатеринбуржцам-участникам СВО", - написал глава города.

Напомним, 22 февраля текущего года президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию указал на необходимость установить для мобилизованных, всех военнослужащих и участников специальной военной операции, в том числе добровольцев, регулярный отпуск длительностью не менее 14 дней и не реже одного раза в полгода без учета времени на дорогу.