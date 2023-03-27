Потери озимых могут составить около 8% от засеянных площадей - РЗС

Потери озимых в этом сезоне могут составить около 8% от всех засеянных площадей, считают в Российском зерновом союзе.

"Гидрометцентр сначала сообщал о потерях озимых в 4-5%, но Минсельхоз уже оценивает в 7%, но многие регионы сообщают о больших потерях. Поэтому можно говорить о том, что потери озимого сева у нас будут около 8%. По данным Минсельхоза озимый сев у нас составляет сейчас 17,7 млн га – это меньше, чем в прошлом году", - рассказал журналистам глава РЗС Аркадий Злочевский. Он добавил, что в это число "почему-то включили озимый рапс, который относится к масличным, а не к зерновым".