Те, кто рассчитывал на крах экономики России, серьезно ошиблись, - Патрушев

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев полагает, что под давлением Вашингтона с российского рынка ушло много западных компаний, но те, кто понадеялся при этом на крах экономики России и рост протестных настроений, "серьезно ошиблись".

"Его (Запада) лидеры бесятся в связи со взвешенной реакцией России на санкционное давление. Наша страна раздражает правителей США и Европы своей экономической самостоятельностью, сырьевой независимостью, научной мыслью", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете", уточнив, что Россия не собирается закрывать свою экономику от мира.

Напомним, ранее Патрушев призвал использовать все имеющиеся возможности регионов Уральского федерального округа в обеспечении технологического суверенитета. Об этом он заявил на совещании по актуальным вопросам национальной безопасности УрФО в Челябинске. На совещании рассмотрели меры по обеспечению технологического суверенитета России с использованием научно-производственного и кадрового потенциала УрФО.

Николай Патрушев отметил, что необходимо эффективнее использовать накопленный поколениями уральцев опыт, кадровый и научно-производственный потенциал регионов УрФО. По его словам, уникальные возможности опорного края ярко проявились в годы Великой Отечественной войны. Это позволило обеспечить страну вооружением и военной техникой.