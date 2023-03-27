Текущие запасы зерна в России фантастические, но риски сохраняются - эксперт

Запасы зерна в России являются "фантастическими". "На 1 июля 2023 в остатках будет 33 млн тонн в закромах. Это фантастический объем. При рекомендациях [иметь запас] в районе 14 млн тонн даже при выросшем потреблении и при вывозе всего запланированного экспорта в 62 млн тонн", - сообщил журналистам глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

Рекордный урожай прошлого года обеспечило "погодное везение", но ухудшение ситуации с технологичностью сева приведет к тому, что "погодное невезение" в этом году может значительно сократить планы Минсельхоза по сбору.

"Некоторые аналитики дают прогноз по урожаю 127-130 млн тонн зерновых. Неизвестно, получится ли реально. И озимые, и яровые сеются сейчас нетехнологично, поэтому погодные риски усиливаются. Как только погода станет неблагоприятным фактором, потери от него будут значительно больше, чем при технологичном севе. Отсутствие технологичности накапливается. Плодородие земли накапливается в течение примерно пяти лет. Снижение технологичности у нас идет второй сезон подряд. В прошлом году потерь не было в силу фантастического погодного везения. В случае погодных неурядиц и с текущим уровнем технологичности мы можем опуститься до урожая в 120 млн тонн зерна и ниже", - считает эксперт.

Он добавил, что в ряде регионов "яровой сев начался – благодаря ранней весне уже засеяно 0,5 млн га, но о динамике судить пока рано". "План у Минсельхоза – около 30 млн га. Но к этой цифре много вопросов. Как обычно, недостижение цифр потом списывается на погоду: там подмерзло, здесь дождик, - не получился урожайчик", - отмечает Злочевский.