27 Марта 2023
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: рабочие ООО &quot;Лотас&quot;

Голодавшим рабочим уральского предприятия "Лотас" выплатили все долги по зарплате

На Среднем Урале полностью погашена задолженность перед рабочими ООО "Лотас", которые объявляли голодовку.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в декабре 2022 года Арбитражным судом региона на данном предприятии было введено конкурсное производство. Проведенная проверка показала, что на "Лотасе" образовалась задолженность по зарплате перед 86 работниками на сумму свыше 6,5 млн рублей. Было установлено, что деньги не выплачены за период с мая по декабрь 2021 года.

Директору предприятия прокуратура внесла представления об устранении нарушений, а также возбудила административное дело по статье КоАП РФ "Нарушение норм трудового законодательства".

"В настоящее время задолженность по выплате заработной платы перед работниками погашена в полном объеме", - добавили в надзорном ведомстве.

Напомним, что в прошлом году сотрудники "Лотаса" объявляли голодовку и выходили на пикеты из-за долгов по зарплате.

Теги: Лотас, долги, зарплата, прокуратура



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