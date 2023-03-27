Состояние рынка не очень хорошее, мягко выражаясь – глава Российского зернового союза

Хороший урожай зерна прошлого сезона при дисбалансе рынка и растущих транспортных расходах привел к предкризисной ситуации на рынке, говорит глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

"Состояние рынка не очень хорошее, мягко выражаясь. По оценкам некоторых производителей даже плачевное. Цены упали, много где даже ниже себестоимости. Продажи идут в убыток. При этом идет рекорд по вывозу зерна за границу – уже вывезено 46 млн тонн. При таком темпе мы можем отгрузить [запланированные] 62 млн тонн за сезон, но цифра под вопросом на фоне ситуации на мировом рынке и роста затрат наших экспортеров. Экспортер сворачивает операции, если уходит в убыток", - рассказал Злочевский журналистам.

Он добавил, что сейчас "идут активные отгрузки по ранее взятым обязательствам", но новые контракты на поставку не заключаются.

Также проблемой является рост транспортных расходов: "Стоимость транспортировки сильно выросла. Ж/д перевозки – рост стоимости 37%, а иногда 50% к прошлому сезону, автомобильные перевозки выросли чуть ли не в два раза".

"Мировой рынок находится в режиме остывания, потому что он был перегрет. Текущая цена должна составлять $240 за тонну. Сегодня цена составляет $280, в прошлом марте она была $400. Шансов возвращения к прошлогодним ценам ноль", - прогнозирует эксперт.