27 Марта 2023
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Путин поручил определить порядок предъявления цифрового удостоверения личности

Президент России Владимир Путин поручил до 1 мая представить проект указа по использованию цифрового удостоверения личности гражданина РФ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, директор ФСБ Александр Бортников и глава МВД Владимир Колокольцев.

Проект указа определит случаи и порядок использования цифрового удостоверения личности вместо гражданского паспорта.

Напомним, в феврале президент поддержал и призвал ускорить внедрение цифрового удостоверения личности вместо традиционного паспорта. Предъявлять такое удостоверение можно будет со смартфона.

Однако россияне не так благосклонно настроены к этому новшеству. Согласно опросу портала SuperJob, иметь цифровой паспорт хотели бы только 27% россиян, притом что 58% против. Между мужчинами и женщинами разницы почти нет, а вот по возрасту различия заметны. Если среди людей до 35 лет на цифровой паспорт согласны 37% (против - 44%), то старше 45 лет - только 22%, а 64% против этого.

Теги: путин, цифровое удостоверение личности



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