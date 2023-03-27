27 Марта 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Двух "курьеров" из Первоуральска приговорили к колонии за хищение средств у пенсионеров

Первоуральский городской суд вынес приговор двум жителям Екатеринбурга, работавшим "курьерами" в преступных схемах мошенников. Всего уральцам 21 и 28 лет удалось похитить более 4 млн рублей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры, жертвами выбирали пенсионеров от 60 до 80 лет. Потерпевшим сообщали о родственниках, якобы попавших в ДТП. Действуя по отработанной схеме, мошенники требовали у пенсионеров деньги для "мирного урегулирования конфликта". Обвиняемые же выступали в роли курьеров, которые приезжали к пенсионерам за деньгами. 10% от полученного они оставляли себе, остальное - переводили мошенникам.

От действий злоумышленников пострадало 14 пожилых уральцев. В одном из случаев обвиняемому не удалось завершить свой план, поскольку в дело вмешались родственники потерпевшей.

Суд приговорил виновных к 6 и 7 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд взыскал с осужденных материальный ущерб в пользу потерпевших. Приговор не вступил в законную силу.

Теги: курьер, мошенничество, ДТП, пенсионер, обман, суд



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