В России некуда девать подсолнечник, одна из причин – поставки с присоединенных территорий

В России некуда девать подсолнечник. Запасы огромны, заводы больше не закупают сырье, из-за чего цена на него упала за последние три недели на треть – с 30 до 20 тыс. руб. за тонну, сообщил журналистам глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский. Он назвал ситуацию "близкой к катастрофе".

"Подсолнечник всегда был рентабельным [для крестьян], он был экономической подстраховкой. Обвал произошел из-за больших поставок на заводы, в том числе с присоединенных территорий. Например, в Ростовской области аграрии уже просто кричат о катастрофе", - говорит эксперт.

По словам Злочевского, проблему обсуждали в Госдуме, одним из возможных путей решения проблемы назвали отмену экспортной пошлины на подсолнечник, которая сейчас является "практически запретительной". "А иначе куда девать его? Вообще, все существующие проблемы рынка решаются достаточно просто – отменной текущей регуляторики. Но чиновники за нее цепляются, а крестьяне – стонут", - говорит Злочевский.

Еще одну меру поддержки рынка обсуждают в правительстве – дополнительная закупка в интервенционный фонд. Речь может идти о 7 млн тонн в дополнение к 3 млн тонн уже имеющихся запасов. Но такую закупку нельзя будет осуществить быстро: "Это хорошая мера, она помогла бы исправить ситуацию, но быстро это сделать вряд ли смогут. Да и расходы в бюджете на это не предусмотрены. Еще одна проблема – эти 7 млн тонн некуда складывать, а по стране огромное количество запасов. Склады надо освобождать под новый урожай, а запасов уже больше, чем в прошлом году в полтора раза. А реализация их идет медленнее".