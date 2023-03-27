27 Марта 2023
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Общество Свердловская область
Фото: страница Михаила Жеребцова в социальной сети ВКонтакте

Бывший свердловский чиновник Жеребцов собирает пожертвования с московских прихожан

Экс-министр строительства и архитектуры Среднего Урала Михаил Жеребцов после переезда в Москву стал собирать пожертвования в местном храме. О своей работе в качестве алтарника в храме Иоанна Воина в районе Якиманка он написал в социальных сетях.

Бывший чиновник рассказал, что во время службы у алтарников бывают разные обязанности, среди которых ходить или стоять с тарелкой для пожертвований.

Михаил Жеребцов(2023)|Фото: страница Михаила Жеребцова в социальной сети ВКонтакте

Напомним, на должность главы областного минстроя Михаил Жеребцов был назначен в 2010 году, однако уже в феврале 2012 года его отправили в отставку, причиной называли невыполнение планов по вводу жилья. До сих пор о службе Жеребцова алтарником ничего не было известно.

Теги: Жеребцов, пожертвования, храм



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