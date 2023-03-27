Авербух рассказал о голосовом сообщении от Костомарова

Ситуация с фигуристом Романом Костомаровым начала постепенно выправляться, сообщил призер олимпийских игр по фигурному катанию Илья Авербух.

Он рассказал, что недавно спортсмены записали Роману мотивационное сообщение, получив от него обратную связь.

"Несколько дней назад он записал голосовое сообщение, поблагодарил нас всех, в голосе была слышна сильнейшая мотивация", - приводит слова Авербуха РИА Новости.

На прошлой неделе СМИ сообщили, что Костомаров перенес очередную операцию по ампутации пальцев на левой руке.

Фигуриста госпитализировали в январе с пневмонией, состояние спортсмена требовало подключения аппарата искусственного насыщения крови кислородом. Из-за пневмонии у Костомарова развился сепсис на конечностях. Стало известно, что ему ампутировали часть ноги и несколько пальцев на руках.

В начале марта СМИ сообщали, что врачи начали выводить из искусственной комы олимпийского чемпиона.