27 Марта 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.ru

4-й энергоблок Белоярской АЭС вышел на 100% мощности после ремонта

Энергоблок №4 Белоярской АЭС вышел на стопроцентную мощность после ремонта.
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Напомним, 16 февраля 4-й энергоблок Белоярской атомной электростанции был остановлен для выполнения плановых работ. Сообщалось, что будут проведены перегрузка топлива в реакторе и планово-предупредительный ремонт оборудования.

Как сообщили Накануне.RU в управлении информации и общественных связей Белоярской АЭС, сегодня, 27 марта, в 6 часов утра энергоблок №4 с реактором БН-800 вышел на 100% мощности после завершения очередных плановых мероприятий. Продолжительность ремонта составила 29 дней.

По условиям действия лицензии после окончания ремонта и перезагрузки топлива энергоблок №4 проработал 300 часов на уровне мощности в 85% от номинальной. Как отметили на АЭС, этот период работы реактор БН-800 прошел без каких-либо замечаний.

На станции подчеркнули, что радиационная обстановка в районе Белоярской АЭС и на территории Заречного городского округа соответствует уровню естественного природного фона.

Теги: Белоярская АЭС, мощность, энергоблок



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