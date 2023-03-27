В Челябинской области до конца года рекультивируют свалку за 91 млн рублей

В Верхнем Уфалее Челябинской области начались подготовительные работы по рекультивации свалки площадью 3,4 гектара, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минэкологии.

Работы проводятся в рамках федерального проекта "Чистая страна". В настоящий момент идет подготовка территории, транспортировка техники, строительство бытовых помещений, установка информационных аншлагов. В рамках рекультивации будет сформировано "тело" свалки, после оно будет засеяно газонной травой. Все работы планируется завершить в ноябре 2023 года.

Добавим, что свалка эксплуатировалась более 40 лет. Сюда поступали отходы из Верхнеуфайлейского городского округа. Рекультивация оценивается в 91 млн рублей, в том числе более 43 млн - за счет средств федерального бюджета.