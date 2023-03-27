27 Марта 2023
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

В Кремле сообщили, что Россия не откажется от размещения ядерного оружия в Белоруссии

Реакция Запада не повлияет на планы российских властей разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии, об этом сообщил "Коммерсанту" представитель Кремля Дмитрий Песков.

25 марта Владимир Путин сообщил о том, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии. 1 июля завершится строительство хранилища.

Российский лидер подчеркнул, что размещать оружие будут без нарушения обязательств по ДСНВ. По его словам, поводом для такого шага послужило заявление Великобритании о поставках Украине снарядов с обедненным ураном.

Пентагон отреагировал на заявление Путина. "Мы не увидели ни причин для изменения готовности наших ядерных сил, ни признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие", – говорится в заявлении Пентагона.

А Евросоюз введет дополнительные санкции в случае размещения Россией ТЯО в Белоруссии.

Тактическое ядерное оружие (ТЯО), или нестратегическое ядерное оружие (НСЯО) — тактические ядерные боеприпасы для поражения крупных целей и скоплений сил противника на фронте и в ближайших тылах. В отличие от стратегического ядерного оружия, тротиловый эквивалент тактических боезарядов обычно не превышает нескольких килотонн, а часто бывает меньше одной килотонны. Однако однозначного определения тактического ядерного оружия, отделяющего его от стратегического, не существует.

ТЯО может существовать в виде весьма широкой номенклатуры боеприпасов — авиационных бомб, головных частей ракет (оперативно-тактического и тактического класса), артиллерийских снарядов, мин, глубинных бомб, торпед и т. д. Тактическое ядерное оружие имеется на вооружении у всех ядерных держав, кроме Великобритании, которая оставила ядерное оружие только стратегического класса (хотя в прошлом ТЯО имелось и у неё). По разным оценкам, крупнейшие в мире запасы такого оружия имеются у России.

Теги: Дмитрий Песков, ядерное оружие, Украина



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