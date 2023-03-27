Губерниев раскритиковал организацию пресс-центра на чемпионате по биатлону в Ханты-Мансийске

Телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своем telegram-канале "Реальный Губер" раскритиковал организацию пресс-центра на чемпионате по биатлону в Ханты-Мансийске, передает корреспондент Накануне.RU.

По его словам, все хорошо на биатлоне в Югре, но "организация пресс-центра не просто нулевая, а позорная".

Журналист считает, что для организации работы там "нет ничего", а деятельность организатора спортивных мероприятий АУ "Юграмегаспорт" - "это провал".

Досталось от Губерниева и Союзу биатлонистов России, который якобы должен был проконтролировать эту работу.

С сегодняшнего дня в Югре стартовал чемпионат России по биатлону. Спринт, гонки преследования, эстафеты и масс-старты традиционно проходят в конце марта, по окончании международного сезона. В этом году в программе этой части чемпионата добавятся сингл-микст и смешанная эстафета, а завершится чемпионат на следующей неделе марафонскими гонками в Увате Тюменской области.