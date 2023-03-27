На "ВМП" впервые прокомментировали пожар в здании научно-производственного комплекса в Арамиле

Президент холдинга "ВМП" Михаил Вахрушев впервые прокомментировал ситуацию с возгоранием научно-производственного комплекса в Арамиле. Сообщение появилось на сайте предприятия.

"Обращаемся к заказчикам, партнерам, ко всем потребителям продукции "ВМП". Научно-производственный холдинг "ВМП" имеет несколько производственных комплексов и большие складские запасы готовой продукции, которые обеспечат выполнение всех обязательств компании перед клиентами. На заводах холдинга ВМП будет скорректирована производственная программа для обеспечения стабильного выпуска продукции", - заявил Вахрушев.

Он также отметил грамотные действия сотрудников, благодаря которым никто в результате пожара не пострадал. На данный момент оценивается ущерб и стартовало расследование о причинах возгорания.

Напомним, инцидент произошел утром 24 марта. Огонь разошелся на площадь 4 тыс. кв.м. Существовал риск перехода огня на склад с легковоспламеняющимися веществами, однако пожарным удалось вовремя предотвратить его распространение.

Под воздействием высоких температур произошло обрушение стены на площади 100 кв.м.