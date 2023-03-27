27 Марта 2023
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

Директор пермской УК отправлен под домашний арест из-за гибели женщины от рухнувшей с крыши льдины

Директор пермской управляющей компании "Кристалл", обслуживающей дом №20 по ул. Ушакова отправлен под домашний арест. Об этом Накануне.RU сообщили в суде.

Под домашним арестом он пробудет до 24 мая.

Напомним, утром, 24 марта, с крыши дома на прохожую рухнула ледяная глыба. Женщина погибла до приезда "скорой".

Власти Перми сообщили, что к управляющей компании неоднократно высказывались претензии. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека".

Теги: ледяная глыба, Ушакова 20, Кристалл



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