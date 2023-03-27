Суд не стал отправлять в СИЗО отца девочки, нарисовавшей антивоенный рисунок

Суд отказался удовлетворить просьбу прокурора о направлении в СИЗО Алексея Москалева – жителя Тульской области, которого подозревают в дискриминации российской армии. Сейчас он находится под домашним арестом, прокурор и представитель уголовно-исполнительной инспекции настаивали, что 15 марта была нарушена работа браслета слежения. Адвокат Москалева отметил, что техника просто дала сбой, и суд с ним согласился, передает "ОВД-инфо" (проект признан иноагентом Минюстом РФ).

Москалев – отец девочки, которая в прошлом году на уроке ИЗО нарисовала антивоенную картинку. В апреле 2022 года мужчина был оштрафован на 32 тысячи рублей за антивоенный комментарий в соцсетях. В конце года на него завели дело о повторной дискредитации, допросили, но меру пресечения не избрали. Он решил уехать с ребенком жить в другой город, но был задержан.

Сообщалось, что мужчина воспитывает ребенка один, поэтому девочку органы опеки забрали в приют в городе Ефремов. После этого опека подала в суд для лишения Москалева родительских прав.