Суд не стал отправлять в СИЗО отца девочки, нарисовавшей антивоенный рисунок

27 Марта 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кадыров раскритиковал мобилизованных

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
Фото: Накануне.RU

Суд не стал отправлять в СИЗО отца девочки, нарисовавшей антивоенный рисунок

Суд отказался удовлетворить просьбу прокурора о направлении в СИЗО Алексея Москалева – жителя Тульской области, которого подозревают в дискриминации российской армии. Сейчас он находится под домашним арестом, прокурор и представитель уголовно-исполнительной инспекции настаивали, что 15 марта была нарушена работа браслета слежения. Адвокат Москалева отметил, что техника просто дала сбой, и суд с ним согласился, передает "ОВД-инфо" (проект признан иноагентом Минюстом РФ).

Москалев – отец девочки, которая в прошлом году на уроке ИЗО нарисовала антивоенную картинку. В апреле 2022 года мужчина был оштрафован на 32 тысячи рублей за антивоенный комментарий в соцсетях. В конце года на него завели дело о повторной дискредитации, допросили, но меру пресечения не избрали. Он решил уехать с ребенком жить в другой город, но был задержан.

Сообщалось, что мужчина воспитывает ребенка один, поэтому девочку органы опеки забрали в приют в городе Ефремов. После этого опека подала в суд для лишения Москалева родительских прав.

Теги: алексей москалев, домашний арест, дискриминация армии



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети