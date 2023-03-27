Жителя Челябинска приговорили к 9 годам колонии за убийство сожительницы

В Челябинске местного жителя приговорили к 9 годам в колонии строгого режима за убийство сожительницы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, в октябре прошлого года в комнате коммунальной квартиры в Челябинске между обвиняемым и сожительницей произошел бытовой конфликт. Мужчина избил женщину. От полученных травм она скончалась.

Суд взыскал с осужденного 1 млн рублей морального ущерба в пользу дочери погибшей.