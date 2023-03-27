В Бурятии глава района попросил жителей отдать "ненужные" машины на нужды СВО, - Baza

Глава Баргузинского района Бурятии Михаил Мишурин попросил местных жителей отправить свои "ненужные" автомобили на нужды специальной военной операции. Заявление чиновник сделал во время собрания с жителями.

Во время разговора Мишурин между делом затронул тему СВО. Чиновник рассказал, что военнослужащие часто просят приобрести для них автомобили. Но денег на это нет ни в бюджете, ни у жителей, пишет telegram-канал Baza. Поэтому Мишурин обратился к собравшимся, призвав их при наличии возможности отдать машину военным. Глава района привел пример пенсионера, который ездил на своей машине "раз в год" и решил отдать ее военнослужащим, потому что там она нужнее. Заодно Мишурин попросил переводить деньги для поддержки военных.

"У нас почти 17 тыс. человек старше 18 лет. Если каждый раз в месяц перечислит хотя бы 100 рублей, то около 1,7 млн руб. пойдет на помощь", - рассказал глава района.