27 Марта 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото:Накануне.RU

Житель Екатеринбурга поджег две машины, из которых похитил вещи

В Екатеринбурге задержали подозреваемого в поджоге автомобилей. Как считают в полиции, таким образом злоумышленник пытался скрыть следы краж.
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Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, 21 марта в полицию поступила информация от пожарных, что ночью на улице Новой произошло возгорание двух автомобилей. Огонь частично повредил "Ниву" и "ГАЗель", однако машины удалось потушить. Прибывшая на место следственно-оперативная группа установила, что обе были вскрыты, а очаг возгорания находился внутри салона. Ущерб, причиненный владельцам, в каждом случае составил порядка 200 тысяч рублей.

Очень скоро полицейским удалось установить и задержать причастного к произошедшему: им оказался 27-летний житель города, уже судимый за подобное преступление. Сам он пояснил, что нигде не работал и нуждался в деньгах, поэтому решил вскрыть несколько авто и похитить из них ценные вещи. Из "Нивы" молодой человек вытащил магнитолу, а в "ГАЗели" нашел набор инструментов. А чтобы не оставлять следов, злоумышленник поджег обе машины с помощью зажигалки и найденной в ближайшей урне бумаги.

Против задержанного возбуждены уголовные дела, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Фигурант уже помещен под стражу.

Теги: машины, полиция, поджоги, Екатеринбург



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