Двоих украинских детей, находившихся в России, вернули в родную семью - Москалькова

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о возвращении "в родную семью двух детей – граждан Украины 9 и 16 лет". Она не сообщила, были ли дети отправлены на Украину, а также где они находились на территории РФ. Впрочем, омбудсмен упоминает своего коллегу из Псковской области, "который не только участвовал в процессе возвращения, но и организовал для ребят экскурсии в Санкт-Петербург, музей Изборска и Печорский монастырь".

Москалькова в своем Telegram-канале сообщила, что возвращение детей состоялось во взаимодействии с омбудсменов Верховной Рады Украины.

"Хочу особо подчеркнуть: нам неизвестно ни об одном случае, когда бы детей-граждан Украины отказались передать их родным и близким", - сообщила Москалькова.

Ранее Международный уголовный суд выдал ордера на арест Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой. Международная инстанция считает этих россиян причастными к незаконному перемещению украинских детей в Россию. Власти РФ отрицают как причастность Путина и Львовой-Беловой к таким действиям, так и самое незаконное перемещение детей.