В Свердловской области назначен министр инвестиций и развития – пост был вакантным год

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев назначил Вадима Третьякова министром инвестиций и развития региона.

Читайте также: Анна Кузнецова стала новым главой МинАПК Свердловской области

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, новый глава Мининвеста приступит к исполнению обязанностей с завтрашнего дня, 28 марта. Куйвашев подписал указ о назначении Третьякова на должность.

Вадим Третьяков родился в Казахской ССР, высшее образование получил в Актюбинском педагогическом институте, а позднее окончил Всероссийскую академию внешней торговли Минэкономразвития РФ. В разные годы занимался развитием внешнеэкономических связей на предприятиях Казахстана.

Также занимал руководящие посты в различных коммерческих организациях в Москве. Кроме этого, в трудовой биографии Третьякова есть работа в ОАО "Особые экономические зоны", министерстве РФ по делам Крыма и министерстве экономического развития России.

Пост министра инвестиций и развития Свердловской области оставался вакантным с марта 2022 года, когда в отставку ушла Виктория Казакова. Ранее на эту должность прочили гендиректора ООО "Верхепышминский трамвай" Максима Коготкова.