Олимпийский комитет Австралии не против участия россиян в Олимпиаде 2032 года

Олимпийский комитет Австралии не возражает против участия российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде 2032 года, которая пройдет в Брисбене, заявил глава комитета Мэтт Кэролл. Но при этом против выступает правительство Австралии.

Ранее Олимпийский комитет Австралии высказался за возвращение российских и белорусских спортсменов к участию в международных стартах в нейтральном статусе. В организации заявляли, что нельзя подвергать спортсменов дискриминации "на основании их паспортов или действий их правительств". В то же время министерство спорта Австралии подписывало письмо в адрес Международного олимпийского комитета с требованием не допускать российских спортсменов до Олимпиады.

Противоречивая внутринациональная позиция Австралии по поводу россиян, скорее всего, в итоге будет сведена к компромиссу: Олимпийский комитет Австралии в значительной части финансируется государственными спортивными организациями.