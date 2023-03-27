27 Марта 2023
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Спорт За рубежом
Фото: REUTERS / JAIMI JOY

Олимпийский комитет Австралии не против участия россиян в Олимпиаде 2032 года

Олимпийский комитет Австралии не возражает против участия российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде 2032 года, которая пройдет в Брисбене, заявил глава комитета Мэтт Кэролл. Но при этом против выступает правительство Австралии.

Ранее Олимпийский комитет Австралии высказался за возвращение российских и белорусских спортсменов к участию в международных стартах в нейтральном статусе. В организации заявляли, что нельзя подвергать спортсменов дискриминации "на основании их паспортов или действий их правительств". В то же время министерство спорта Австралии подписывало письмо в адрес Международного олимпийского комитета с требованием не допускать российских спортсменов до Олимпиады.

Противоречивая внутринациональная позиция Австралии по поводу россиян, скорее всего, в итоге будет сведена к компромиссу: Олимпийский комитет Австралии в значительной части финансируется государственными спортивными организациями.

Теги: австралия, олимпийский комитет, россияне



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