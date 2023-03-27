В Челябинской области вводят меры поддержки для контрактников и их семей

В Челябинской области примут региональные меры социальной поддержки граждан, заключивших контракт с Минобороны РФ. Соответствующий законопроект будет рассмотрен на заседании ЗСО, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

"Наша область была одной из первых, где были введены меры поддержки для мобилизованных граждан. Очень важно, чтобы аналогичной помощью могли воспользоваться те наши жители, кто выбрал службу по контракту, а также их семьи", – подчеркнул глава региона Алексей Текслер.

Южноуральцы, заключившие контракт с 21 сентября 2022 года по 31 декабря 2023 года, смогут получить единовременную выплату в размере 50 тыс. рублей, единовременную выплату на каждого ребенка в размере 20 тыс. рублей, единовременную выплату на приобретение внутридомового газового оборудования и оплату работ по его установке в размере до 200 тыс. рублей.

Выплаты на газификацию также смогут получить семьи граждан, заключивших контракт с Минобороны для прохождения военной службы в батальонах "Южный Урал" и "Южноуралец", и семьям погибших военнослужащих.

Также для военнослужащих предусмотрены региональные выплаты в дополнение к федеральным. В случае увечья (ранения, травмы, контузии) размер выплаты составит 300 тысяч рублей; в случае установления инвалидности – 500 тысяч рублей. В случае смерти будет выплачен 1 млн рублей на семью.

Жители Челябинской области, которые заключили контракт с Минобороны для прохождения службы в батальонах "Южный Урал" и "Южноуралец", получат единовременно 150 тыс. рублей и 2 тыс. рублей в сутки за период со дня заключения ими контракта и по день завершения периода участия в проведении боевого слаживания батальонов.