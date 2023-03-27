В ДНР примут программу развития промышленности

В течение месяца может быть принята программа восстановления и развития предприятий ДНР, инициированная Министерством промышленности и торговли РФ. Об этом сказал первый заместитель председателя правительства ДНР Рустам Мингазов Донецкому агентству новостей.

По его словам, Фонд развития промышленности ДНР станет самым большим по объему финансирования в России. Финансирование программы определено, оно может меняться, но она будет исчисляться десятками миллиардов рублей. При этом Донецк инициирует расширение возможностей использования средств Фонда развития промышленности РФ на строительно-восстановительные работы на предприятиях региона.

Мингазов привел в пример прошлогодний случай, когда для строительства водовода от Углегорского водохранилища был запущен Харцызский трубный завод, который простаивал 9 лет.