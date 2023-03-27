27 Марта 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: ГУ МВД России по СО

В МВД рассказали, где был отец детей, погибших на Сортировке

В областном главке УМВД рассказали, чем был занят глава семьи, детей и супругу которого накануне нашли мертвыми в собственном доме. Напомним, трагедия произошла вечером 25 марта на Сортировке.

Как сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, отец малолетних является сотрудником РЖД и во время инцидента находился на работе. В этот же вечер на работе находилась старшая сестра мальчиков.

По словам Горелых, в отдел полиции №10 по Екатеринбургу сначала поступило сообщение о смерти женщины и уже после полицейские узнали о гибели ее двух сыновей 2015 и 2018 годов рождения.

"На место происшествия была незамедлительно направлена группа опытных сыщиков уголовного розыска. Сейчас полицейские отрабатывают различные версии произошедшего. Представители МВД проводят допрос соседей, выясняют условия, в которых воспитывались и росли дети, анализируется характеристики супругов: их увлечения и склонности, а также иные имеющие значение обстоятельства. Разбирательство находится на личном контроле начальника свердловского главка полиции генерал-лейтенанта Александра Мешкова", - сообщил Горелых.

Напомним, что по данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (Убийство двух малолетних). Глава СКР Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СКР по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить ему о ходе расследования и уже установленных обстоятельствах.

Теги: МВД, дети, убийство



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