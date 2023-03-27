27 Марта 2023
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Политика За рубежом
Фото: Chris Kleponis / Pool via CNP / MediaPunch via imago-images

Нетаньяху приостановит судебную реформу, спровоцировавшую протесты

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил партнерам по коалиции о приостановке судебной реформы, передает РИА Новости со ссылкой на СМИ.

Решение принято на фоне самых массовых протестов в истории страны. Сегодня аэропорт Бен-Гурион приостановил вылеты самолетов из-за объявления забастовки работников, недовольных спорной судебной реформой.

Напомним, реформа предполагает, что правительство Беньямина Нетаньяху получит контроль над отборочной комиссией судей и ограничит надзор Верховного суда в отношении базовых законов. По мнению демонстрантов, планы правительства реформировать судебную систему ставят под угрозу израильскую демократию и ведут к узурпации власти.

Теги: Нетаньяху, судебная реформа, Израиль



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