Нетаньяху приостановит судебную реформу, спровоцировавшую протесты

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил партнерам по коалиции о приостановке судебной реформы, передает РИА Новости со ссылкой на СМИ.

Решение принято на фоне самых массовых протестов в истории страны. Сегодня аэропорт Бен-Гурион приостановил вылеты самолетов из-за объявления забастовки работников, недовольных спорной судебной реформой.

Напомним, реформа предполагает, что правительство Беньямина Нетаньяху получит контроль над отборочной комиссией судей и ограничит надзор Верховного суда в отношении базовых законов. По мнению демонстрантов, планы правительства реформировать судебную систему ставят под угрозу израильскую демократию и ведут к узурпации власти.