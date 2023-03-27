Свердловчан покусали первые клещи

На Среднем Урале зафиксированы первые три случая укусов клещей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Первым пострадавшим стал житель Богдановича, которого укусили 24 марта в Сысертском районе. Через два дня там же был зафиксирован еще один случай. 26 марта за помощью также обратились в Каменске-Уральском. Последние два пострадавших являются жителями Екатеринбурга.

Согласно прогнозам эпидемиологов, в этом году по области ожидается увеличение численности иксодовых клещей. Число покусанных людей должно быть ниже, чем в прошлом году. Однако ситуация может измениться: погодные факторы, урожайность грибов и ягод могут внести коррективы в ситуацию.

Напомним, что в Екатеринбург уже завезли первую партию вакцины от клещевого энцефалита. В партии содержится 13 тыс. доз детской вакцины "Клещ-Э-Вак", которой можно прививаться уже в 15 месяцев, и 91 тыс. доз "ЭнцеВи" для взрослого населения.

После прививки в течение двух недель пациенту не рекомендуется посещать места, где можно встретиться с клещом. Первая вакцинация - двухкомпонентная и ставится с интервалом в 1-7 месяцев. Затем через год проводится ревакцинация. В дальнейшем прививку необходимо ставить каждые три года.