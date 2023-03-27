В 2023 году в Астраханской области будут созданы современные подростковые пространства

Региональный уполномоченный по правам ребенка Александра Бондарева на состоявшейся накануне рабочей встрече с главой Астраханской области Игорю Бабушкину рассказала главе региона о планах в рамках программы «Подростки России» создать подростковые центры. В них юноши и девушки смогут провести досуг, получить помощь психолога и услуги по профориентации.

Также в текущем году в регионе будут развивать социальные театры и службы уличной соцработы с подростками, рассказала Александр Бондарева.

В 2022 году в адрес регионального омбудсмена по правам ребенка поступило 792 обращения. Основные вопросы были связаны с социальным обеспечением и страхованием, образованием, правом на юридическую помощь и жилище, а также на право жить и воспитываться в семье. Почти 500 обращений были положительно разрешены, в том числе благодаря надзорным органам, руководителям исполнительных органов и местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, общественных организаций и неравнодушных граждан, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Стоит отметить, что при помощи регионального министерства социального развития и труда и уполномоченного в приемные семьи были устроены 11 детей из Донбасса, оставшихся без попечения родителей. В Астраханской области продолжается работа по возвращению российских детей из Ирака и Сирии при участии уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка. За последние два года оттуда в Россию вернулись десять маленьких астраханцев. Также планируется масштабно развернуть программу «Сопровождение через всю жизнь», направленную на поддержку семей с особенными детьми.