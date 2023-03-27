Администрация Волгограда не проводит опросов о переименовании города в Сталинград – власти

Администрация Волгограда не имеет никакого отношения к опросу о переименовании города в Сталинград, передает РБК со ссылкой на представителя мэрии. При этом власти подчеркивают, что опрос, о котором ранее сообщили СМИ, проводится "в соответствии с действующим законодательством". Его проводят общественники.

О проведении опроса сообщил сопредседатель общественного совета по изучению мнения населения о возвращении городу исторического названия, председатель Волгоградского городского совета ветеранов Александр Струков.

Опрос предполагает выяснить, как горожане относятся к идее о референдуме по переименованию.

Напомним, в феврале опрос ВЦИОМ показал, что 67% жителей Волгограда скорее не поддерживают инициативу по переименованию их города в Сталинград.

Ранее с предложением переименовать Волгоград в Сталинград выступил ветеран Службы внешней разведки и герой Советского Союза Владимир Горовой. Он полагает, что такой шаг вдохновил бы российских военных, участвующих в специальной военной операции.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никаких обсуждений по переименованию Волгограда в Сталинград в Кремле не ведется.