В Мариуполе взорвали автомобиль начальника полиции

В Мариуполе совершено покушение на начальника городского управления полиции Михаила Москвина.

Как сообщил ТАСС источник в силовых структурах ДНР, сегодня утром неизвестные взорвали автомобиль Москвина. Он жив, получил легкую контузию.

Источник уточнил, что машина взорвалась в нескольких метрах от начальника полиции.

Ранее полицейский получил ранения в результате взрыва в Мелитополе. Сообщалось, что на улице Крупской сработало самодельное взрывное устройство.

А 19 марта Мариуполь посетил президент России Владимир Путин. За рулем автомобиля глава государства объехал несколько районов города, совершая остановки. Вице-премьер Марат Хуснуллин доложил ему о строительных и восстановительных работах. Позже Дмитрий Песков сказал, что в Кремле "не поседели" за время поездки Путина в Мариуполь.