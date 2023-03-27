Родители подростков, которые устроили поножовщину в школе Нижневартовска, будут судиться

Родители подростков, которые устроили поножовщину в 21 школе Нижневартовска, будут судиться. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает телеканал N1.

Защищать нападавшего в суде будет адвокат Светлана Зворыгина, действующий депутат городской думы.

Как сообщало Накануне.RU, 6 декабря 2022 года один подросток ударил второго ножом. Конфликт произошел в тамбуре до входа на первый этаж, где установлены рамки металлодетектора. Пострадавшего подростка после ЧП доставили в реанимацию, нападавший тоже был госпитализирован. Сообщалось, что конфликт между детьми якобы зрел давно, СМИ сообщали, что ребенок, напал с ножом на одноклассника, который травил его в школе. Классного руководителя после инцидента уволили.

Следователями были возбуждены два уголовных дела. Одно – в отношении подростка, второе – по статье "Халатность". По версии следствия, причиной конфликта между подростками могли стать "недостаточные меры, либо бездействие должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также учебного заведения по пресечению конфликтной ситуации и обеспечению безопасности учеников".