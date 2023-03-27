В Челябинской области замначальника управления по труду и занятости населения уходит в отставку

Заместитель начальника главного управления по труду и занятости населения Челябинской области Кирилл Усманов написал заявление об увольнении. Об этом он сообщил в своей соцсети.

По словам чиновника, ему поступило интересное предложение по дальнейшей трудовой деятельности, однако новое место службы он называть не стал.

При этом он сохранит статус члена челябинского облизбиркома с правом решающего голоса.

Кирилл Усманов занимал должность замначальника главного управления по труду и занятости населения региона с 18 мая 2021 года.