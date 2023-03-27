ТМК открыла на ВТЗ современный центр управления охраной труда

Трубная металлургическая компания (ТМК) открыла на Волжском трубном заводе (ВТЗ) центр управления охраной труда. В новом комплексе сосредоточены все ресурсы для координации вопросов промышленной безопасности на предприятии и оборудовано цифровое пространство для отработки полученных знаний и приобретенных навыков, сообщает пресс-служба ТМК.

Комплекс, получивший название "Центр изобретения безопасности", располагается на трех этажах административного корпуса трубопрокатного цеха. Здесь находятся офисы открытого типа для работников службы, оборудованы переговорные комнаты и конференц-залы для комфортной коммуникации, а также зал круглосуточного видеомониторинга, где операторы анализируют изображения с камер наблюдения на производственных объектах. В одном из помещений расположен зал виртуальной реальности, где с помощью VR-тренажера "Полигон безопасности" работники могут отработать навыки безопасного ведения работ и пройти итоговые тесты.

Дизайн комплекса разработан в стилистике промышленной безопасности: при оформлении использованы яркие цвета и размещаемые на производстве предупреждающие знаки. В одном из холлов расположен выставочный стенд современной защитной одежды и соответствующих аксессуаров.



"ТМК и ВТЗ реализуют широкий комплекс мер по устранению производственных рисков, внедряют новые технологии в сфере безопасности труда. Создание современного Центра изобретения безопасности выводит на новый уровень организацию всей системы управления охраной труда на крупном промышленном предприятии. Будущие инициативы Центра позволят максимально увеличить вовлеченность персонала и сделать работу по предотвращению несчастных случаев еще более открытой и эффективной", – отметил управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.

Ранее на ВТЗ был открыт мультимедийный зал безопасности Steel Safety Room, где применены цифровые решения для визуализации информации о правилах охраны труда и промбезопасности. Проект позволяет посетителям завода пройти вводный инструктаж по охране труда в формате цифровой реальности при помощи диорамного экрана, объемного звука и дополнительных материалов, доступных в цифровом формате.