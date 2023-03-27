В Екатеринбурге открывается первый центр оцифровки писем от Почты России

Почта России открывает в Екатеринбурге первый центр оцифровки писем. Он будет единственным в Свердловской области.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Почты России, кроме уральской столицы такие центры появятся в Челябинске и Новосибирске. Их средняя суммарная производительность составит 12,5 млн страниц, или более 1 млн писем в год.

Ожидается, что новые центры позволят почте предложить услугу по оцифровке компаниям в Сибирском и Уральском федеральных округах. Оригиналы писем будут бесплатно храниться месяц, после чего клиент сможет продлить срок, получить их или отправить на утилизацию.

Почта России запустила пилотный проект по оцифровке письменной корреспонденции с возможностью загрузки скан-копий в системы электронного документооборота клиентов осенью 2020 года. После коммерческого запуска услуги за два года компания перевела в электронный вид более 2,5 млн документов разных организаций.

Как уточнили в пресс-службе, центр оцифровки писем в Екатеринбурге – это первый и единственный подобный центр в Свердловской области.