В Перми арестован директор УК из-за гибели женщины от рухнувшей с крыши льдины

В Перми задержан директор управляющей компании "Кристалл", обслуживающей дом №20 по ул. Ушакова, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления СКР.

Следствие ходатайствует о его аресте. Вскоре ему предъявят обвинение в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека". Мера пресечения будет избрана судом сегодня.

Утром, 24 марта, с крыши дома на прохожую рухнула ледяная глыба. Женщина погибла до приезда "скорой".

Власти Перми сообщили, что к управляющей компании неоднократно высказывались претензии.