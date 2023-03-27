На олимпиаде в России впервые применена нейросеть. Дисквалифицировать не стали

В рамках прошедшего финала Национальной технологической олимпиады по профилю "Информационная безопасность", которая была проведена Московским инженерно-физическим институтом (МИФИ), впервые зафиксирован случай использования диалоговых интеллектуальных систем (ChatGPT) для решения заданий. Об этом сообщается в телеграм-канале МИФИ.

Один из участников одной из команд пробовал применить бесплатную версию системы для решения крипотографической задачи. Отмечается, что это не привело к получению командой преимущества, так как решение было очевидно. В связи с этим было принято решение не дисквалифицировать ни команду, ни участника. Однако систему олимпиадных соревнований и конкурсов для школьников и студентов ожидает серьёзный кризис доверия, уверены в МИФИ.

"Все дистанционные соревнования теперь неизбежно скомпрометированы, их результаты под большим сомнением и крайне условны. Система образования требует серьёзных, если не коренных, изменений, которые, если не запустить самим, просто снесут значительную часть университетов и школ", - считают в вузе.

Ранее в МИФИ заявили, что появление ChatGPT порождает широкую дискуссию об изменении в образовании. Причем не первом. Предыдущий цикл изменений был вызван появление поисковых систем, которые убрали монополию "знающих" на информацию, открыв доступ к информации всем. Но она не структурируется, в связи с чем требуется ее упорядочивание и анализ. Появление ChatGPT приводит к тому, что бессистемная ранее информация из поисковиков теперь оказывается систематизирована по определенному протоколу. Но это незначительное на первый взгляд изменение окажет сильнейшее влияние на образовательный процесс, лишив теперь "знающих" монополии и на анализ информации.

В связи с этим главное, что должен давать вуз, - это критическое и оригинальное мышление, подчеркивают в МИФИ. Также необходима широта кругозора, а значит, роль "гуманитарной" компоненты для технарей только растёт. Кроме того, основной формой обучения в университете должны стать практические занятия в реальном мире, чего нейросеть не даст. Университет должен всегда ориентировать только на практикоориентированное обучение.

На днях миллиардер Билл Гейтс снова заявил, что искусственный интеллект в ближайшие годы изменит весь мир, в том числе сферу образования. ИИ будет "знать" интересы учеников, их особенности, будет адаптироваться под ученика. В то же время ИИ никогда не заменит живое обучение, когда учащиеся делают что-то под руководством учителя.

В январе студент РГГУ впервые защитил диплом, написанный с использованием нейросети.